Corona: Herren-Coach hilft bei ÖSV-Adlerinnen aus

Im Abschlusstraining der Skispringerinnen für den Olympia-Bewerb am Samstag (11.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zeigten sich die Österreicherinnen leicht verbessert. In den beiden Durchgängen kam Daniela Iraschko-Stolz auf die Ränge 13 und 10, Eva Pinkelnig auf 21 und 9 sowie an ihrem ersten Trainingstag Lisa Eder zweimal auf 11. Sophie Sorschag wurde am Freitag erst in China erwartet, sie wird erst eine Stunde vor dem Bewerb im Probedurchgang in die Spur gehen.