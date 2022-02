Impfpflicht: Schon jetzt Ansturm auf Behörden

Fast 40.000 Steirer aktiv infiziert

Generell baut sich die Corona-Welle in der Steiermark weiter auf: In der Steiermark sind bereits fast 40.000 Personen aktiv mit Corona infiziert - ein Rekordwert in der zweijährigen Pandemie! Und dennoch ist die Lage in den Spitälern unter Kontrolle. Im Vergleich zur Vorwoche sind nur sechs Corona-Patienten mehr auf Intensivstationen; größer ist der Anstieg auf den Normalstationen.