The Base: Auch die Queen Mum kann Rock‘n‘Roll sein

Live in Österreich

Nach mehr als drei Dekaden im Musikgeschäft gelingt es Wally und seinen Mitstreitern noch immer mühelos, spannende und vielseitige Stromgitarrenmusik zu kreieren, die auch mit bewusster Überlänge frisch klingen. Damit lassen sich ein paar feine Livekonzerte spielen, die in den nächsten Tagen und Wochen geplant sind. "Wir haben unser Programm deutlich verjüngt und uns von ein paar alten Dinosauriern getrennt. Der Fokus liegt klar auf den drei letzten Alben. Geplante Konzert sind am 10. Februar im Rockhause Salzburg, am 11. Februar im Wiener Chelsea, am 12. Februar in der Stadtwerkstatt Linz, am 18. Februar im Marenzihaus Leibnitz, am 25. Februar in den Kammerlichtspielen Klagenfurt, am 5. März im Hartberger Rittersaal, am 11. März in der Red Box Mödling und am 12. März im Kino Ebensee. Alle weiteren Infos, Tickets und Covid-Bestimmungen gibt es unter www.the-base.at.