Corona: Viele Krebserkrankungen bleiben unentdeckt

Wie das Rauchen?

Rauchen ist einer der ganz wesentlichen Faktoren, ja. Die Gifte, die man da in den Körper bläst, können nicht „nur“ Auslöser für Lungenkrebs sein, sondern auch für Nieren-, Blasenkrebs und andere Formen. Ganz wesentliche Punkte in der heutigen Zeit sind auch chronischer Bewegungsmangel, falsche Ernährung, nämlich zu viel und zu ungesund, Sonne und Umweltgifte. Denen man am Arbeitsplatz so ausgesetzt sein kann wie durch Kleidung oder Luft.