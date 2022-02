„So vergisst man den Hochzeitstag nicht so leicht“

Eigentlich hatten Eva Schwingshandl (24) und Mathias Riegler (26) aus Linz von einer Hochzeit in der Karibik geträumt. Doch die Coronapandemie, die Eröffnung des eigenen Restaurant MaRie im EKZ Interspar und Nachwuchs, der sich ankündigt, schmissen die Pläne über den Haufen. So hat man sich für ein magisches Datum – nämlich den 02. 02. 2022 – entschieden. Und für eine besondere Heiratslocation: das Seeschloss Ort in Gmunden – es gilt als beliebtester Ort für Trauungen in Oberösterreich.