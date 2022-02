Auf der Suche nach dem genetischen Zwilling

Etwas andere „Teststraße“

Sie plante daraufhin eine große Typisierungsaktion an ihrer Schule: „Als ich meine Kollegen fragte, ob sie mitmachen, sind die Hände in die Höhe geschnellt. Mir ist das Herz aufgegangen“, sprudelt es aus der Schulsprecherin hervor. Innerhalb kurzer Zeit besuchten viele Freiwillige in der Schule eine „Teststraße“, die nichts mit Corona zu tun hatte. „An zwei Tagen machten 270 Schüler und sehr viele Lehrkräfte den Wangenabstrich. Sie alle sind nun in der Weltdatenbank gelistet!“