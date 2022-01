NEOS: Ankündigung von Schul-Lockerungen „kindisch“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte am Samstag im Zuge der Verkündung von Lockerungen auch Erleichterungen in den Bildungseinrichtungen angekündigt. Der Regierungschef deutete Lockerungen bei der FFP2-Pflicht sowie bezüglich der Beschränkungen im Sportunterricht an. Konkretes stellte er aber erst für kommende Woche in Aussicht. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) werde dazu informieren.