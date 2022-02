Flieger-Helden der Nacht steuern auf Jubiläumskurs

1200 unfallfreie Stunden

Dem war eine gut ein Jahr lang dauernde Vorbereitungsphase vorausgegangen, in der die Hubschrauber technisch aufgerüstet, Piloten, Flugretter und Notärzte auf die besonderen Einsatzgegebenheiten bei Dunkelheit geschult wurden. „Wir fliegen auch in der Nacht auf Sicht. Daher muss das Wetter entsprechend gut sein. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, haben wir Nachtsichtgeräte“, schildert Einsatzpilot Franz Putz. Beim Fliegen wird der Pilot vom neben ihm sitzenden Flugretter unterstützt, der als eine Art Co-Pilot fungiert. „Wir arbeiten dem Piloten in der Nacht noch mehr als am Tag zu und achten vor allem bei Start und Landung besonders auf Hindernisse, die man in der Dunkelheit schwerer erkennt“, ergänzt Flugretter Christian Reimelt. Auch die Notfallmediziner im hinteren Teil der Kabine verfügen über ein Nachtsichtgerät, um sicherheitsrelevante Dinge sofort erkennen und an den Piloten melden zu können.“