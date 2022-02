Kritik an IOC: „Dann sind Athleten Bauernopfer“

Das Sportler-Bündnis Global Athlete hat kurz vor Beginn der Winterspiele in Peking scharfe Kritik am Internationalen Olympischen Komitee geübt und Verständnis geäußert für das Schweigen von Aktiven. China habe bewiesen, „dass es Meinungsfreiheit nicht schützt“, sagte Global-Athlete-Generaldirektor Rob Koehler in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). Koehler zu einem Boykott: „Ein Boykott ist nie die Antwort, dann sind Athleten die Bauernopfer.“