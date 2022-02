150 Euro und mehr: Unterstützung für Heizsaison

Am höchsten ist der Betrag in Vorarlberg und Tirol (270 bzw. 250 Euro), am niedrigsten in Niederösterreich mit 150 Euro (siehe Grafik oben). Wiener bekommen keinen eigenen Heizkostenzuschuss, dieser ist in der Mindestsicherung enthalten. Abgesehen von den länderspezifischen Hilfen zahlen manche Gemeinden zusätzlich Hilfen aus.