Das sind die Juwelen Döblings

Die exklusiv ausgestattete Villa in Neustift am Walde ist eine ideale Immobilie für Familien. Das viergeschossige Haus liegt auf einem Hanggrundstück mit Terrassengarten und Doppelgarage auf Straßenniveau. Über eine Außentreppe gelangt man in den Eingangsbereich mit Garderobe, Abstell- und Technikräume. Im ersten Obergeschoss befindet sich die Erholungszone des Hauses: ein großer, multifunktioneller, salonartiger Raum, der Wellnessbereich mit Pool, Sauna, Dusche, WC und ein Ruheplatz mit Entfeuchtungsanlage. In der zweiten Etage liegen die Essküche, der Wohnsalon mit offenem Kamin und Essbereich, der Wintergarten mit Ausgang auf die Gartenterrasse. Im Dachgeschoss ist der Masterbedroom, ein weiteres Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, zwei Bäder und ein Wirtschaftsraum. Die komplette Designerausstattung ist für eine Ablöse ebenso dabei.