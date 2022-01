Grüner Pass läuft ab: 235.000 Menschen betroffen

Knapp die Hälfte erhielt bereits Booster

Stand Anfang Jänner wären noch rund 989.000 Menschen ohne Booster am 1. Februar um ihr Impfzertifikat umgefallen, nun sind es 754.000 weniger. Allein in den vergangenen sieben Tagen holten sich mehr als 139.000 Personen in Österreich ihren Drittstich. Insgesamt 4,4 Millionen Menschen bzw. 49,3 Prozent der Einwohner sind bisher drittgeimpft. Der dritte Stich ist für neun Monate (270 Tage) gültig.