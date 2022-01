Neue SPÖ-Impfkampagne sorgt in OÖ für Aufsehen

Mehr als 1000 Plakate bringt die SPÖ Oberösterreich in den kommenden Tagen im ganzen Land an. Darauf zu sehen: die verzweifelten Gesichter weinender Kinder, denen die Worte „Ich will dich nicht verlieren“ in den Mund gelegt werden - und der unmissverständliche Aufruf zur Corona-Impfung.