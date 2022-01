Iraschko-Stolz erhofft Heilung für sich und Kramer

Österreichs Skisprung-„Grande-Dame“ Daniela Iraschko-Stolz ist ungeachtet ihrer Blessuren nach Peking abgehoben. Die 38-jährige Ex-Weltmeisterin will ihrer Knieverletzung trotzen und hofft gleichzeitig auf die rechtzeitige Genesung von Weltcup-Seriensiegerin Sara Marita Kramer. Die Salzburgerin war nach ihrem Triumph in Willingen am Samstag positiv auf Corona getestet worden, ihr Platz im Flugzeug nach Peking blieb am Montag leer.