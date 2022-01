Kanada gewinnt Schlager gegen die USA

Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen die USA hat Kanada einen weiteren großen Schritt Richtung Weltmeisterschaft in Katar gemacht. Die Kanadier gewannen am Sonntag in Hamilton gegen die US-Auswahl mit 2:0 (1:0) und führen die Finalrunde der Qualifikationsgruppe Nord- und Mittelamerika (CONCACAF) weiter ungeschlagen an.