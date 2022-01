Autos kollidierten: 19-jährige Tochter verletzt

Die Frau aus Völkermarkt war mit ihrem Pkw gegen 18:20 Uhr auf dem Kreisverkehr Kreuzung L120 und L119 in Eberndorf unterwegs und wollte diesen in Richtung Eberndorf verlassen. Zur gleichen Zeit bog ein 45-Jähriger, ebenfalls aus Völkermarkt, in den Kreisverkehr ein und es kam zu Kollision. Dabei wurde die beim Mann am Beifahrersitz mitgefahrene 19-jährige Tochter verletzt. Sie wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ.