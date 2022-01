Schwerster Wintersturm seit Jahren an US-Ostküste

117.000 Häuser in Massachusetts ohne Strom

Auch andere US-Landesteile sind bereits betroffen: So traf ein Stromausfall 117.000 Haushalte in Teilen von Massachusetts. Selbst für den Süden wurden Frostwarnungen ausgegeben. In Florida wurden die Menschen aufgefordert, sich vor Leguanen in Acht zu nehmen, die - von der Kälte gelähmt - von Bäumen herabstürzen könnten. Die Tiere können bis zu neun Kilogramm wiegen.