27.127 Neuinfektionen und 14 weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 27.127 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - das entspricht einem neuen Sonntagsrekord, doch der Anstieg beginnt sich zu verlangsamen. Vor einer Woche waren es 22.453 Fälle. 14 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben in den vergangenen 24 Stunden. In den Spitälern wurde ein Anstieg bei der Zahl der Corona-Patienten registriert.