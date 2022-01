„Walchis“ Tipps: Top-Vorbereitung und Tunnelblick

Vor Peking kam noch mehr als vergangenen Sommer rund um die Tokio-Sommerspiele massiv das leidige Thema Corona-Pandemie hinzu. Dies habe für zusätzliche Verunsicherungen gesorgt, so Walchhofer. Auch der Hotelier und einstige Favorit auf die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel sieht wegen der offenbar kaum verhinderbaren Covid-Ansteckungen Probleme heraufdämmern. „Man kann das niemand negativ anheften. Aber es ist halt so, dass Tests positiv ausfallen, ohne dass jemand Symptome aufweist. Es wäre bitter für den ganzen Sport, wenn durch Testungen gesunde Athleten nicht am Start sein könnten.“