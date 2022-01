Heißer, nasser, extremer: Klimakrise in Tirol

Es kommt einem nicht nur so vor, als hätte es früher mehr geschneit als heutzutage, Meteorologen können das bestätigen: „Die winterliche Nullgradgrenze in den Nordalpen ist in den vergangenen 50 Jahren schon um etwa 250 Meter angestiegen, somit fällt in den Niederungen im Mittel immer häufiger Regen statt Schnee. Dieser Trend wird sich fortsetzen, so wird die Nullgradgrenze wohl noch vor 2050 im Winter durchschnittlich in einer Seehöhe von gut 1000 Meter liegen. Dadurch nimmt auch die Länge des Winters ab, gemessen an der Anzahl von Tagen mit Schneedecke.“ Doch wenn es regnet oder schneit, kann es durchaus auch extrem werden, wie beispielsweise im Jänner 2019 in den Nordalpen.