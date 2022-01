130.000 Saisonkarten in Tirol nicht mehr „grün“

Droht rund um den Stichtag 1. Februar - also schon am Dienstag - ein Chaos an den Tiroler Liftkassen? Die verkürzte Geltungsdauer des Grünen Passes, von neun auf sechs Monate, lässt diese Angst aufkommen. Denn in Tirol wären rund 130.000 Saison- und Verbundkarten nicht mehr „grün“, das angegebene Gültigkeitsdatum ist hinfällig. Die Aktualisierung muss an der Kassa vollzogen werden.