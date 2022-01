Gmundener Globetrotterin auf Wasser-Skiern

Bereits mit vier Jahren war sich Bewegungstalent Britta Grebe-Llewellyn sicher: „Ich werde einmal Weltmeisterin!“ Bis zum 18. Lebensjahr holte sie Jugendtitel im Rudern und Turnen. Nach der Handelsschule wollte sie nur weg: „Amerika – das war mein Traum.“ Noch ledig, schlief Britta Grebe in der Wasserskischule, als Köchin, Putzfrau verdiente sie ihren sehr bescheidenen Unterhalt: „Die härteste Zeit in meinem Leben. Ich konnte mir nur einmal im Jahr den Heimflug leisten, bin oft am Strand gesessen, habe Richtung Europa geschaut und vor Heimweh geweint.“