PKW ins Feld geschleudert

Von der Wucht getroffen wurde das entgegenkommende Fahrzeug in das Feld nebenan geschleudert. Der 50-jährige Lenker war in dem seitlich liegenden PKW eingeschlossen und musste befreit werden. 29 Feuerwehrmänner samt fünf Fahrzeugen, die Polizei sowie das Rot Kreuz trafen am Unfallort ein. Beide Lenker wurden anschließend ins Klinikum Tamsweg gebracht. Die Alkomattests verliefen bei beiden negativ. Die B 95 war rund eine Stunde lang gesperrt.