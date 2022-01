Geiselnahme in Japan: Arzt getötet, ein Verletzter

Geiselnehmer aus der Nachbarschaft

Laut NHK lebte der Geiselnehmer seit drei Jahren in der Gegend von Fujimino. Um seine kranke Mutter kümmerte er sich demnach allein. In der Nachbarschaft reagierten am Freitag viele Menschen schockiert auf den Vorfall. Ein 19-jähriger Student sagte zu Kyodo, er habe am Donnerstagabend einen Schuss gehört. „Ich hatte Angst. Ich wollte die Gegend schnell verlassen“, sagte er. Waffengewalt ist in Japan äußerst selten. In dem ostasiatischen Inselstaat gelten strikte Waffengesetze.