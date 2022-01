Hackerangriff: Ukraine macht Moskau verantwortlich

Die Ukraine hat Russland für einen massiven Hackerangriff auf die Websites der Regierung verantwortlich gemacht. „Ersten Daten zufolge“ seien die Angriffe aus Russland erfolgt, teilte am Freitag das Ministerium für Kultur und Informationspolitik in der Hauptstadt Kiew mit. So habe es schon erste Hinweise auf die Attacken in russischen Medien gegeben, noch bevor sie in der Ukraine aufgegriffen worden seien. Der russische Geheimdienst hat indes ein Hacker-Netzwerk zerschlagen.