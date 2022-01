England lässt die Masken fast überall fallen

Obwohl die Omikron-Welle noch immer für hohe Fallzahlen in England sorgt, hat der britische Landesteil fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. In den meisten Innenräumen kann die Maske nun weggelassen werden. Auch in Dänemark muss ab der kommenden Woche trotz Rekordwerten an Neuinfektionen an den meisten Orten keinen Mund-Nasen-Schutz getragen werden.