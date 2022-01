Madeleine Joel huldigt der großen Hildegard Knef

„Alles oder nichts“ live

Mit „Alles oder nichts“ hat Madeleine Joel samt ihrer Band The Hildeguards auch einige Konzerte geplant. Am 16. März im Radiokulturhaus Wien, am 17. März in der Stadtgalerie Mödling, am 18. März im STEP in Völkermarkt, am 22. Juni im Wiener Theater am Spittelberg, am 25. Juni auf der Bühne Purkersdorf, am 26. Juni beim Jazzfestival Oberaich, am 18. August beim Musiksommer in Bad Schallerbach und am 10. September bei den Jazztagen in Baden. Unter www.madeleine-joel.com gibt es alle die Tickts und alle Infos über diese und eventuelle weitere Auftritte.