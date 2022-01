Babybauchfotos von Laura Müller waren fake

Helle Aufregung herrschte am Mittwoch darüber, dass Fotos die Ehefrau von Schlagerstar Michael Wendler beim Shopping in einem Supermarkt mit deutlichem Babybauch zeigen sollen. Allein, die Fotos waren nicht echt. Sie wurden einem Bericht zufolge in einem amerikanischen Supermarkt in Deutschland aufgenommen. Und auch Laura Müller hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und klargestellt: „Ich bin aktuell nicht schwanger.“