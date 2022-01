Radar sorgt in Villach-Land für Strafzettelflut

Die allerneueste Lasertechnologie ist in einem „Blitzer“ verbaut, der in Kärnten in Emmersdorf bei Nötsch seit zwei Monaten für eine Strafzettelflut sorgt. Denn offenbar halten sich Autofahrer dort kaum an das geltende 70-km/h-Limit. Anrainer hatten deshalb bei der Bezirksbehörde eine Radarüberwachung gefordert.