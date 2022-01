Hannes Androsch: „Ich beneide keinen Politiker“

„Krone“: Herr Doktor Androsch, was bedeuten Ihnen Auszeichnungen - und speziell diese Ehrung?

Hannes Androsch: Ich war nie ein Sammler von Ehrungen. Wie jeder Mensch Anerkennung schätzt, freue aber auch ich mich über diese - noch dazu so hohe - Auszeichnung. Ehrungen beziehen sich auf die Vergangenheit, aber sie sollen auch Ansporn sein für die Zukunft - gerade in einer Zeit, in der wir in Geiselhaft der Pandemie sind. Aus der Kraft der Vergangenheit sollen wir Mut schöpfen für einen Aufbruch zu neuen Ufern. Das heißt, es ist etwa an der Zeit, einen Modernisierungsschub einzuleiten.