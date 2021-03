WOW! ÖSV-Girls mit Dreifachsieg bei Junioren-WM

Was für ein unglaublicher Auftakt der Damenbewerbe bei der Junioren-WM in Bansko (Bul)! Die 20-jährige Tirolerin Lena Wechner triumphierte im Super-G vor den beiden Vorarlbergerinnen Magdalena Kappaurer und Magdalena Egger, die sich nach ihren drei WM-Goldmedaillen vor einem Jahr in Norwegen ihre bereits vierte Medaille bei Nachwuchstitelkämpfen holen konnte.