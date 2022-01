D: Gebratenes Schuppentier im Gepäck entdeckt

Nach eigenen Angaben hatte die in Mönchengladbach lebende Frau das Schuppentier während eines Aufenthalts in Ghana auf einer Farm erworben und wollte es als Delikatesse zu Hause gemeinsam mit ihrer Familie essen. Das Tier befand sich gut verpackt in einem Plastiksackerl in einem Koffer mit weiteren Lebensmitteln. Gegen deren Einfuhr sprach nichts.