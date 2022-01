Was im Zweiten Weltkrieg im Lavanttal geschah...

Gefangenenlager Wolfsberg

Die Anlage bestand aus Baracken für die Gefangenen, Verwaltungsgebäuden und zwölf Wachtürmen. 224 Mann bewachten die Gefangenen. Ragger: „Die meisten von ihnen waren in Arbeitskommandos eingesetzt worden.“ Sie arbeiteten in diversen Industriebetrieben wie etwa in der Papierfabrik Frantschach, im Bergbau in St. Stefan und Waldenstein. Die Kriegsgefangenen wurden aber auch beim Bau der Draukraftwerke in Schwabegg und Lavamünd eingesetzt.