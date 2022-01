Corona-„Extrawurst“ für Politiker erzürnt Deutsche

Während Bürger nur drei Monate offiziell als genesen gelten, dürfen Parlamentsmitglieder diesen Status sechs Monate lang für sich beanspruchen. Für Abgeordnete des Bundestages gilt nämlich eine Sonderregel - sie behalten weiter den Genesenenstatus, sofern ihre Corona-Erkrankung nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Das habe man im „Hausrecht per Allgemeinverfügung so geregelt“, so die „Bild“-Zeitung.