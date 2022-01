Kim Kardashian: Fans lachen über Bikini-Pic-Panne

Im knappen Bikini-Höschen, dafür aber obenrum ziemlich bedeckt mit langärmeligem Crop-Top und Handschuhen tollte Kim Kardashian für einige Aufnahmen am Strand herum. Immer perfekt in Szene gesetzt: ihre pralle Kehrseite. Doch all das konnte die Fans der 41-Jährigen nicht davon abhalten, auf eine peinliche Panne, die der Reality-Queen bei der Nachbearbeitung eines ihrer Bilder passiert ist, aufmerksam zu werden.