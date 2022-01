Eels: Mit Rock‘n‘Roll aus der Pandemie-Schwere

Bald in Wien

Das vor mehr als 25 Jahre gestartete Projekt Eels liefert seit langem Songs zu einem normalen Leben mit Aufs und Abs. „Extreme Witchcraft“ ist dabei kein Album „für nebenbei“, sondern ein Soundtrack für das Jetzt, das gar nicht so schlecht ist. Das 14. Album der US-Rockband lechzt nicht zuletzt danach, live gespielt zu werden. Es hat eine Spontaneität, die nur darauf wartet, dass Fans in vollen Konzerthallen auf und ab springen. Vielleicht passiert das ja auch am 5. April, wenn die Band im Wiener Gasometer auftritt.