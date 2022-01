Sprengstoffanschlag auf Albaniens Fußball-Boss

Der 59-Jährige hatte sich zu dem Zeitpunkt am Montagabend in der Hauptstadt Tirana befunden. Im Haus waren seine Frau und sein Sohn, beide blieben unverletzt. Duka steht seit rund 20 Jahren an der Spitze des Verbands. Zahlreiche Kritiker und Gegner werfen ihm Bestechlichkeit, Geldwäsche und die Manipulation der Wahlen für die Verbands-Gremien vor. Im März stehen Neuwahlen für die Verbandsspitze an.