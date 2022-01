NY: Gericht lehnte im Fall „El Chapo“ Berufung ab

Guzmán 2019 zu lebenslang plus 30 Jahre verurteilt

„El Chapo“, 25 Jahre lang Anführer des mächtigen Sinaloa-Kartells in Mexiko, sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado. Ein Gericht in New York hatte ihn im Juli 2019 zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre verurteilt.