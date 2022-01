Wäre die Innsbrucker Uni besser abgesichert?

Nach dem Amoklauf eines 18-Jährigen an der Universität Heidelberg in Deutschland drängt sich die Frage nach den Sicherheitsvorkehrungen an heimischen Hochschulen auf. Könnte auch an der Uni Innsbruck ein Bewaffneter so leicht in Vorlesungssäle gelangen? Rektor Tilmann Märk spricht über die aktuellen Konzepte.