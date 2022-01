Citius, altius, fortius - das Ländle bei Olympia

Am fünften Februar startet das Daumendrücken, wenn Eva Pinkelnig für Vorarlberg den Anfang macht. Eine Top-3-Platzierung ist ihr in dieser Saison zwar noch verwehrt geblieben, den buchstäblichen Sprung aufs Podest traue ich ihr aber auf jeden Fall zu. Ähnliches gilt für Snowboarder Lukas Mathies. So wie ich ihn kenne, ist es ihm ganz recht, dass andere als Topfavoriten in den Flieger nach China steigen und er als Jäger attackieren kann.