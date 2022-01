Brennsteiner: „Zuschauen wäre bitter gewesen“

Abflug am 4., Start am 13. Februar

Diesmal ist er der einzige Salzburger Alpin-Herr (Mirjam Puchner die einzige Alpin-Dame). „Wir werden am 4. Februar fliegen, uns auf die Schneebedingungen einstellen.“ Es soll ein ähnlich trockener Schnee wie in Pyeongchang sein. Dort schied er auf dem Weg zu einer Medaille mit Kreuzbandriss aus. „2018 war ich eine tragische Figur. Wäre schön, wenn ich es am 13. Februar in China umdrehen könnte.“