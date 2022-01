Ex-NATO-General: „Das geht an der Realität vorbei“

Deeskalierender Ton befürwortet

Auch kein Vertreter der deutschen Bundesregierung habe bislang gesagt, man sei bereit, die Krim militärisch zurückzuholen. Kujat befürwortet auch den deeskalierenden Ton und dass es keine deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine geben werde. Diese als Abschreckung zu sehen „gehe an der Realität vorbei“, da wir „niemals in der Lage sein werden, die Ukraine so aufzurüsten, dass es Russland von einem Angriff abschrecken könnte“.