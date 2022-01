Unsere Bauern müssen für Förderungen mehr leisten

„Die Rahmenbedingungen haben sich verschärft. Die Landwirtschaft wird mehr leisten müssen“, erklärt Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und bringt ein Beispiel: Ein konventioneller Mutterkuh-Betrieb mit 20 Hektar Land hat bisher knapp 18.000 Euro an Leistungsabgeltung erhalten. In Zukunft ist ein Plus von 2500 Euro pro Jahr möglich, allerdings muss sich der Bauer dafür unter anderem zur verlängerten Weidehaltung und zu Maßnahmen, die die Vielfalt von Tieren und Pflanzen fördern, verpflichten.