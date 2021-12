Mehr Geld für Kleinbauern und Bio-Betriebe ab 2023

Um rund 35 Millionen Euro bekommen unsere Landwirte von 2023 bis 2027 mehr an Fördermitteln als aktuell. In Summe stellen EU (1,1 Milliarden Euro) und Österreich pro Jahr 1,8 Milliarden Euro bereit. Die Regierung einigte sich nun auf einen nationalen Plan, der mehr Geld zu Klein- und Bergbauern sowie Bio-Höfe umschichtet. „Bäuerliche Familienbetriebe werden im Zentrum der Agrarpolitik in Österreich stehen,“ verspricht Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.