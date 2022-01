Anzeige: Mann machte Selfie mit Joint und Polizist

Der Polizist war am Freitagnachmittag auf dem Rückweg von einer Dienstreise zu seiner Dienststelle am Münchner Flughafen. Das Ganze, wie es für Polizisten im Dienst üblich ist, in Uniform. Als der junge Beamte am Moosburger Bahnhof auf den Zug zum Flughafen wartete, nahm er auf einmal einen ungewöhnlich süßlichen Duft wahr. Seiner Nase sprichwörtlich folgend, sah sich der Polizist ein wenig um und traute seinen Augen kaum, erblickte er doch hinter sich einen 38-Jährigen mit Joint im Mund und Handy vorm Gesicht. Der Erspähte versuchte laut Mitteilung doch „allen Ernstes“, ein Selfie von sich mit Joint im Mund und dem Uniformierten gleich neben sich zu machen. Für den Freisinger wohl die Idee des Tages, für den Bundespolizisten der Anlass, dem Mann eine Ansage zu machen. Also Personalien aufgenommen und den Freisinger belehrt.