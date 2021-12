Hamilton schweigt, aber jetzt spricht sein Bruder

Nicolas Hamilton äußert sich zu seinem Bruder Lewis, nachdem Fragen zu dessen jüngsten Aktivitäten in den sozialen Medien aufgekommen waren. Denn der Mercedes-Mann hatte kurzerhand all seine abonnierten Profile auf Instagram „entfolgt“. Damit sorgte der 36-Jährige für großes Rätselraten. Seine Fans sind besorgt: Steigt Hamilton etwa nie wieder in einen Formel-1-Boliden?