Australien: Cleos Entführer bekannte sich schuldig

In Australien hat sich der Entführer der vier Jahre alten Cleo Smith vor Gericht schuldig bekannt. Terence D. K. plädierte am Montag vor einem westaustralischen Gericht im Anklagepunkt Kindesraub per Videozuschaltung aus dem Gefängnis auf schuldig. Andere Anklagepunkte wurden zunächst vertagt, darunter der Vorwurf eines Angriffs auf einen Polizeibeamten.