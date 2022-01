Messermann muss sich vor Gericht verantworten

Nach einer brutalen Attacke auf einen 25-jährigen Bregenzer muss sich am Montag der 31-jährige Täter am Landesgericht Feldkirch verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Wolfurter versuchten Mord vor. Am 16. April 2021 hatte dieser in seiner Wohnung dem Opfer ein Messer in die Brust gerammt.