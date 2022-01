„Etikettenschwindel“ vor Wahl in Au am Leithaberge

„Nein, Herbert Mihaly ist definitiv kein Mitglied der Volkspartei und ist somit auch sicher nicht unser Kandidat für die Gemeinderatswahl in Au am Leithaberge“, erklärte die schwarze Landespartei auf Nachfrage der „Krone“. Und so ist das peinliche Verwirrspiel in der Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha eigentlich schnell aufgedeckt. Bereits im Wahlkampf zur Gemeinderatswahl 2020 verließ sich Mihaly auf die Zugkraft seiner ehemaligen Parteifreunde und verteilte fleißig Werbegeschenke im blau-gelben Farbton der „Schwarzen“.