Schönfelder: „Verrückter geht es fast nicht!“

Was ist das nur für ein verrückter Slalom-Jänner! Zuerst der Sieg von Johannes Strolz (Startnummer 38) in Adelboden, dann die Weltrekord-Aufholjagd von Lucas Braathen (Startnummer 31) beim Wengen-Triumph. Und gestern das britische Märchen von Dave Ryding in Kitz! „Verrückter geht es fast nicht. Es kann derzeit wirklich im positiven Sinn jeden treffen, wenn am Tag X alles passt“, meint auch Rainer Schönfelder, der vor 20 Jahren den Slalom auf dem Ganslernhang gewann. „So spannend war’s noch nie, die Weltspitze ist nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher richtig eng zusammengerückt“, sagt „Schöni“. „Besonders bemerkenswert ist, dass derzeit so viele unterschiedliche Fahrphilosophien, Marken und Charaktere Erfolg haben können.“